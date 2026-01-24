Roberto Fasciano
"Passaggio ad Auschwitz": la Shoah nelle note di Roberto Fasciano

Per la Giornata della Memoria, il compositore tranese propone una riflessione al pianoforte che unisce tensione drammatica e responsabilità civile

Trani - sabato 24 gennaio 2026 16.44
La Giornata della Memoria rappresenta ogni anno un momento di riflessione collettiva. In questo contesto si inserisce Passaggio ad Auschwitz, composizione per pianoforte del compositore e direttore artistico tranese Roberto Fasciano. Il brano affronta musicalmente il tema della Shoah con un linguaggio potente e drammatico, evitando qualsiasi intento illustrativo. La tensione espressiva diventa veicolo di consapevolezza storica, trasformando il pianoforte in uno spazio sonoro di responsabilità civile. Non si tratta di un episodio isolato nella produzione di Fasciano: la composizione è stata parte integrante delle musiche di scena per L'istruttoria di Peter Weiss, opera teatrale di forte impatto civile, e confluisce nella raccolta Storie al pianoforte, progetto che intreccia musica e narrazione storica. Un contributo culturale che dal territorio tranese si inserisce in un discorso più ampio sulla funzione etica dell'arte.
