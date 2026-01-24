"Passaggio ad Auschwitz": la Shoah nelle note di Roberto Fasciano

Larappresenta ogni anno un momento di riflessione collettiva. In questo contesto si inseriscecomposizione per pianoforte del compositore e direttore artistico traneseIl brano affronta musicalmente il tema della Shoah con un linguaggio potente e drammatico, evitando qualsiasi intento illustrativo. La tensione espressiva diventa veicolo di consapevolezza storica, trasformando il pianoforte in uno spazio sonoro di responsabilità civile. Non si tratta di un episodio isolato nella produzione di Fasciano: la composizione è stata parte integrante delle musiche di scena per L'istruttoria diopera teatrale di forte impatto civile, e confluisce nella raccolta Storie al pianoforte, progetto che intreccia musica e narrazione storica. Un contributo culturale che dal territorio tranese si inserisce in un discorso più ampio sulla funzione etica dell'arte.