Olocausto
Olocausto
Attualità

Shoah, il componimento di Francesco Pagano per la Giornata della Memoria

L'olocausto visto con gli occhi di un bambino

Trani - martedì 27 gennaio 2026 10.14
In occasione delle Giornata della Memoria riceviamo e pubblichiamo il componimento poetico di Francesco Pagano (declamazione di Marco Pilone).

Shoah

Tutto era bello e mi pareva un gioco,
e i venti di guerra soffiavano poco,
allora eravamo solo bambini,
ancora ingenui, ancora piccini.
Tutta la strada era il mio mondo
e l'odore di pace mi girava intorno,
ed ogni cosa aveva un colore,
azzurro il cielo e giallo anche il sole.
Poi una mattina tutto cambiò
ed anche il sole si inginocchiò,
davanti alla rabbia di uomini rudi,
e dei nostri averi rimanemmo nudi.
La voce tremula della mia mamma
spesso cantava la ninna nanna,
e sussurrando che era un gioco,
su quel vagone, salimmo in loco.
Quasi di incanto persi i colori,
e le bellezze dai tanti sapori,
e tutto intorno scese il grigiore,
segno perduto del tempo migliore.
Lungo fu il viaggio da mattina a sera,
tutti ammassati in quella lettiera,
e fra il sussurro di qualcuno che canta,
è solo un gioco, ripeteva la mamma.
Ma il vero gioco era appena iniziato
perché ogni treno si era fermato,
ed in quel campo con le case scure
vi separato, fra pianti e paure.
A malapena rividi mia madre,
lungo quei viali, ma senza le strade,
lungo quei viali di fumo e fetore,
con i camini che offrivano orrore.
Tutto era fermo e senza parole,
grigio era il tempo e senza le ore,
solo la mamma mi dava speranza,
venuta in sogno nella mia stanza.
Passarono i giorni, passarono i mesi
fra quei soldati dai nervi tesi,
e io bambino di pochi anni
divenni duro fra sporchi panni.
Poi quell'orrore trovò la sua fine
con tutti gli altri finii di soffrire,
lungo quel campo io feci ritorno,
senza la mamma ma pieno d'orgoglio.
L'orgoglio vero di un bimbo segnato,
sopravvissuto ad un mondo malato,
ancora la mamma la vedo lassù
ma io da allora non gioco più
  • Giorno della Memoria
Altri contenuti a tema
"Passaggio ad Auschwitz": la Shoah nelle note di Roberto Fasciano Eventi e cultura "Passaggio ad Auschwitz": la Shoah nelle note di Roberto Fasciano Per la Giornata della Memoria, il compositore tranese propone una riflessione al pianoforte che unisce tensione drammatica e responsabilità civile
All'Istituto Cassandro-Fermi-Nervi di Barletta, stamani cerimonia per la Giornata delle Memoria, premiati 5 tranesi Vita di città All'Istituto Cassandro-Fermi-Nervi di Barletta, stamani cerimonia per la Giornata delle Memoria, premiati 5 tranesi Il Prefetto Bat consegna le medaglie alla memoria ritirate dai familiari con grande emozione.
"Nel lager c'ero anch'io": i testi di Vincenzo Pappalettera, deportato nel campo di sterminio di Mauthausen "Nel lager c'ero anch'io": i testi di Vincenzo Pappalettera, deportato nel campo di sterminio di Mauthausen In occasione della Giornata della Memoria l'intervento del dott. Mario Schiralli sullo scrittore di origine tranese
Nella scuola di teatro Il cielo di carta un incontro per "fare memoria insieme" Eventi e cultura Nella scuola di teatro Il cielo di carta un incontro per "fare memoria insieme" Chi vorrà avrà 4 minuti per leggere, recitare, cantare o esprimere un proprio pensiero
Giornata della Memoria, a Trani "tour guida" tra il Museo Sinagoga, la Bibliotheca Orientalis ed il Polo museale Eventi e cultura Giornata della Memoria, a Trani "tour guida" tra il Museo Sinagoga, la Bibliotheca Orientalis ed il Polo museale In programma il 26 e 27 gennaio
Giornata della Memoria, in biblioteca la proiezione del film Storia di una ladra di libri Eventi e cultura Giornata della Memoria, in biblioteca la proiezione del film Storia di una ladra di libri Incontro tematico in collaborazione con l’Università della Terza Età
Il partigiano tranese deportato a Mauthausen: domenica in biblioteca si parlerà di Vincenzo Pappalettera Eventi e cultura Il partigiano tranese deportato a Mauthausen: domenica in biblioteca si parlerà di Vincenzo Pappalettera L'evento in occasione della Giornata della Memoria in collaborazione con l’Associazione Anteas
Giorno della memoria, ricco programma di eventi a Trani Eventi e cultura Giorno della memoria, ricco programma di eventi a Trani Primo appuntamento sabato 25 gennaio
Incidenti sulla16bis: chilometri di coda tra Trani Nord e Sud
27 gennaio 2026 Incidenti sulla16bis: chilometri di coda tra Trani Nord e Sud
San Sebastiano, la festa della Polizia Locale tra bilanci e futuro: le interviste
27 gennaio 2026 San Sebastiano, la festa della Polizia Locale tra bilanci e futuro: le interviste
Via libera alle proposte di Cirillo, a Trani restyling per Piazza Sant'Agostino e piano industriale Amet
27 gennaio 2026 Via libera alle proposte di Cirillo, a Trani restyling per Piazza Sant'Agostino e piano industriale Amet
Vittoria e allungo in vetta per la Polisportiva Trani: 1-0 al Sannicandro. Decide Desimine
27 gennaio 2026 Vittoria e allungo in vetta per la Polisportiva Trani: 1-0 al Sannicandro. Decide Desimine
Bottaro, missione compiuta: il Consiglio Comunale di Trani approva il Bilancio di previsione 2026-2028
26 gennaio 2026 Bottaro, missione compiuta: il Consiglio Comunale di Trani approva il Bilancio di previsione 2026-2028
Trani, nel Triennale 1,5 milioni per l'ex Casa di Riposo, ma la struttura cade a pezzi
26 gennaio 2026 Trani, nel Triennale 1,5 milioni per l'ex Casa di Riposo, ma la struttura cade a pezzi
Trani, svolta turismo: approvata in Consiglio Comunale all'unanimità la tassa di soggiorno
26 gennaio 2026 Trani, svolta turismo: approvata in Consiglio Comunale all'unanimità la tassa di soggiorno
21
FDI Trani e lo sport indoor: undici anni di declino e promesse mancate
26 gennaio 2026 FDI Trani e lo sport indoor: undici anni di declino e promesse mancate
44
Addio al dottor Mauro Mazzilli, ultimo strenuo difensore dell'ospedale di Trani
26 gennaio 2026 Addio al dottor Mauro Mazzilli, ultimo strenuo difensore dell'ospedale di Trani
È il Trani dei record, Colella: «Conosciamo il nostro obiettivo, riportare questa Città dove merita»
26 gennaio 2026 È il Trani dei record, Colella: «Conosciamo il nostro obiettivo, riportare questa Città dove merita»
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.