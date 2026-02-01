La Memoria non ha calendario. Oltre il 27 gennaio, nei versi di Cinzia Montedoro l'alba dei bambini della Shoah

Il blu della libertà mai vissuta ma sempre desiderata, come un cielo senza sbarre.

Laè segnata sul calendario una sola volta l'anno, ma il dovere del ricordo non può conoscere scadenze. Esiste una memoria che va oltre la celebrazione istituzionale: è quella intima, viscerale, che ci assale davanti alla bellezza semplice di un nuovo giorno. È da questa consapevolezza che nasce la riflessione legata alla poesia ditratta dall'. Un testo che ci invita a guardare l'alba con occhi diversi, sovrapponendo il nostro sguardo "privilegiato" a quello spezzato di chi ha vissuto l'orrore, una poesia emozionale che è stata declamata mirabilmente, lo scorso 28 gennaio aldalla voce dinel corso di una serata legata proprio alla- Svegliarsi all'alba e assistere al miracolo della luce che rompe il buio è un dono così naturale da sembrare eterno. Il cielo si accende di sfumature infinite e per un istante prezioso il mondo intero pare rinascere, offrendosi allo sguardo di chi ancora sa meravigliarsi. Ma la poesia e la memoria ci costringono a un cambio di prospettiva brutale: durante la, quell'alba la guardavano occhi diversi. Occhi di bambini imprigionati dietro cancelli di filo spinato, dove ogni speranza sembrava destinata a spegnersi. Erano confini metallici che separavano l'innocenza dalla crudeltà, la vita dalla morte, il colore vibrante della natura dal grigio perenne della cenere.- Eppure, la forza di questo tributo letterario dirisiede nella capacità di scovare la luce anche nel baratro. Quei bambini, strappati troppo presto ai giochi, alle canzoni e ai baci della buonanotte, non smisero mai completamente di sperare. Avevano imparato il linguaggio della paura, conoscevano il peso insopportabile del silenzio, ma nei loro cuori custodivano ancora qualcosa di luminoso. L'autrice, nelle poesia, è stata in grado di restituire l'immagine di una resistenza fatta di colori interiori, fragili ma indistruttibili. Un sorriso fatto di sogni dipinti con le tempere dell'anima:Anche quando tutto sembrava perduto, il sole continuava a cercarli, a sfiorare i loro visi emaciati come una carezza che non avevano dimenticato.- Il componimento dinon è solo letteratura: è un atto di riparazione, nasce da una memoria sacra, dal dovere di ricordare chi fu ridotto al silenzio. È una testimonianza che restituisce dignità e voce all'infanzia violata, a quei bambini che cercarono di sopravvivere aggrappandosi alla forza salvifica della fantasia, anche quando l'umanità stessa sembrava aver perso ogni significato. Leggere questi versi oggi, in un giorno qualunque che non è il 27 gennaio, significa affermare che laè viva. Vive in ogni parola che scegliamo di non dimenticare, vive nella consapevolezza che ogni alba di libertà è un privilegio che va difeso, custodito e onorato. Per loro. Per i bambini. Per sempre.La poesia di Cinzia MontedoroNon voglio Signore,non voglio vivere per morire!Voglio solo disegnareper Esistere in questo mondo!Io ci sono!Se solo potessi disegnare il cielo lo colorereicon colori misti tempera e pastello,sì confonderebbero con gli angeli volati via troppo prestosenza libertà.Se solo potessi Colorare,non vedrei più il mondo a righema lo tingerei di arancione e di blucome il colore dell'alba più bella.Vorrei sporcarmi le mani di fantasiaperché i miei occhi di fanciullohanno il sogno dell'anima.Se solo potessi tingerei il mondonon con pennelli,ma con le dita,perché solo le mani di un bambinosanno come giocare senza ferireSe solo tornassi a coloraresarei di nuovo felice,dalle lacrime della pauradisegnerei l'arcobaleno del sorriso,il mio che spera e prega.Dietro quel cancelloc'è l'alba della mia nuova vitache mi aspettacon i colori più belli.Aiutami a scavalcarlocon la memoria….E adesso colora con mel'alba di un giorno nuovo.Abbracciami mammastammi vicino!Io sono solo un bambino