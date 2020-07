Non c'è due senza tre, a settembre Giuseppe Bucci inaugura il suo nuovo Barber Shop in Veneto

Se c'è un settore che, in Italia, non conosce crisi, è proprio quello della "Barberia Italiana". Lo sa benissimo il giovane 23enne Giuseppe Bucci, oramai veterano in questo ambito che, dopo aver allentato, coraggiosamente, ogni legame con la sua terra di origine, decide di trasferirsi in Lombardia per concedersi ampie possibilità e nutrirle di sogni e ambizioni.All'età di 19anni lascia la sua Andria e diviene dipendente dei saloni della "Barberia Italiana", a Bergamo. Dopo tre anni di strenuo sacrificio, decide di diventare socio di un progetto imprenditoriale molto allettante e che pare, negli ultimi anni, stia conquistando non solo diverse province italiane ma anche città situate oltre il confine nazionale, come Dubai e Hong-Kong.Si tratta del franchise "Little Italy": il Barber Shop in grado di coniugare la passione per l'antico mestiere manuale avvolta da un'atmosfera di altri tempi e proposte innovative ed eleganti per i clienti.Dopo l'inaugurazione a Massa Carrara del secondo Barber Shop, avvenuta 8 mesi fa, esattamente il 7 dicembre scorso, all'interno del centro commerciale "Mare-Monti", a settembre ne verrà inaugurato un altro a Thiene, in provincia di Vicenza.Dunque, a meno di un anno, il desiderio di Giuseppe di affermarsi e distinguersi ancor di più, inizia man mano a prendere forma. Un progetto che, purtroppo nel sud del Bel Paese, il nostro compaesano non avrebbe mai potuto realizzarlo. Anzi molto spesso mancano contesti stimolanti e decisivi per la crescita professionale dei giovani.Ed è per questo che il giovane imprenditore lancia un appello a tutti coloro che vorrebbero affiancarlo nella sua professione e ricevere il giusto riconoscimento lavorativo.Basterebbe inviare la propria candidatura corredata di curriculum al seguente indirizzo e-mail: curriculum@barberiaitaliana.it oppure tramite whatapp al 333.7718386.