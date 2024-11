Oggi a Trani Valeria Mastroianni e la storia struggente e coraggiosa del suo piccolo Cesare

La Città di Trani, in collaborazione con la libreria Luna di sabbia, invita alla presentazione del libro della scrittrice e divulgatrice Valentina Mastroianni dal titolo E VOLEREMO SOPRA LA PAURA (ed. Fabbri, 2024).Dopo i saluti istituzionali, moderà l'incontro la dottoressa psicologa Esther De Augustinis.Sostenitore dell'incontro, la preziosa associazione "I colori dell'anima" e della sua presidente Sabrina Altamura.Il libroNe "La storia di Cesare" abbiamo lasciato la famiglia Mastroianni nell'incertezza e nel dolore di non sapere se il piccolo Cece sarebbe sopravvissuto. La neurofibromatosi che lo tormenta da quando è nato sembrava averla avuta vinta. Ma loro non si sono arresi, e hanno cercato di vivere più esperienze possibili, circondando Cesare di amore e speranza, e dandogli la forza di lottare ancora. Questo periodo ha portato Valentina a riflettere sul suo passato, sul rapporto con il padre violento che, a sua volta, aveva subito abusi in famiglia. A volte, pensa Valentina, la storia si ripete. Ma con i suoi figli lei è riuscita a spezzare questa catena di dolore. Uscire da un inferno di abusi fisici e psicologici è possibile, e Valentina spera che raccontare la propria storia, la storia della sua famiglia, possa aiutare e dare speranza a chiunque ne abbia bisogno per salvarsi e continuare a credere in se stesso.L'AutriceValentina Mastroianni è mamma di tre figli: Alessandro, Teresa e il piccolo Cesare, che ha perso la vista a 18 mesi a causa di una neurofibromatosi. Da allora Valentina si occupa di stargli vicino e di alimentare la sua forza e voglia di vivere con il suo amore. Attraverso i suoi canali social ha iniziato a raccontare la loro storia raggiungendo e facendo commuovere oltre 300.000 persone. Per DeAgostini ha già scritto il bestseller La storia di Cesare.