Oggi pomeriggio il Miracolo Eucaristico da Trani in diretta internazionale 

Dalla Chiesa di S. Andrea, attraverso la celebrazione dell'Eucaristia, il nostro Miracolo Eucaristico sarà spiegato al mondo intero. Infatti, attraverso Radio Maria, Don Michele Cirillo provvederà la spiegazione dell'evento miracoloso così da permetterne la diffusione in tutta la terra.Appuntamento alle ore 16:45 con la recita del S. Rosario; ore 17:15 s. Messa; ore 17:45 spiegazione del Miracolo ed a seguire benedizione finale.Il Miracolo Eucaristico è avvenuto a Trani attorno al 1300. La prima testimonianza scritta è datata 1470 per mano di due pellegrini che, di ritorno dalla Terra Santa, scrivono così: "Una donna molto semplice della città, avendo senza cattiva intenzione ma per ignoranza, tentando di cuocere un'ostia consacrata questa immediatamente si trasformò in un pezzo di carne che si vede ancora oggi".Nel corso dei secoli la reliquia è sempre rimasta offerta alla venerazione della cittadinanza, specialmente nel tempo di Pasqua, essendo avvenuto l'episodio nel giorno del Giovedì Santo. Nel 1706 la casa dell'evento prodigioso viene trasformata in cappella consacrata e dedicata al Ss. Salvatore per volere del nobile Ottaviano Campitelli, dopo il placet del Vescovo Pietro de Torres. Ogni anno a Trani, la processione penitenziale e riparatoria del Venerdì Santo sera è manifestazione di perdono a Dio per aver profanato il corpo di suo Figlio realmente presenze nell'ostia consacrata.Sino ad esaurimento posti tutti sono invitati a parteciparvi