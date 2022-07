Piazza Cezza: caduto un grosso ramo spezzato da forte vento e incuria,a rischio i passanti

In Piazza Antonio Cezza i danni del forte è caduto ieri un grande ramo di un albero già spezzato dalla tempesta dei giorni scorsi.L'episodio è avvenuto in pieno giorno, quando il ramo avrebbe potuto colpire facilmente uno dei passanti.La mancata manutenzione del verde nell'area purtroppo provoca questo tipo di rischi, lamentano i residenti e mette a repentaglio l'incolumità di tuttiIntervenuti i vigili del fuoco insieme alla polizia locale per rimuovere il ramo e ripristinare la sicurezza.