Politica: Antonio Befano passa con il gruppo "Bottaro Sindaco"

Il consigliere comunale Antonio Befano, eletto nell'ultima competizione elettorale nelle liste di "Solo con Trani Futura", con una comunicazione ufficiale questa mattina ha aderito formalmente al gruppo consiliare "Bottaro Sindaco"."Unione di intenti, condivisione di idee e progetti per Trani - spiega Befano in una nota - hanno avuto come sbocco naturale questo nuovo percorso in consiglio comunale.Sono sicuro che con i colleghi Giuseppe Mastrototaro, Antonio Angiolillo e con l'esperienza politica del capogruppo Michele di Gregorio e dell'assessore Raffaella Merra continuerà e si rafforzerà il lavoro proficuo in questa consiliatura del gruppo civico".