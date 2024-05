Provincia BAT, un protocollo per la "gentilezza"

Il giorno 17 maggio, alle ore 10,30, presso la sala consiliare della Provincia BAT, sita ad Andria alla piazza san Pio X, sarà sottoscritto il Protocollo d'intesa tra l'ufficio della consigliera provinciale BAT, rappresentato dalla Dott.ssa Rosa D'Alterio, e l'Ambasciatrice alla gentilezza, dottoressa Arcangela De Vivo, dell'associazione "Gentilezza e Cultura".Sarà l'occasione per affrontare e discutere di una tematica di assoluto rilievo e per sollecitare tutti i rappresentanti delle istituzioni locali ad attuare azioni positive ispirate alla "gentilezza" al fine di favorire la crescita etica della collettività e incentivare il rispetto e l'inclusività. In quest'ottica si propone la nomina in ciascun Comune di un assessore/consigliere delegato alla "gentilezza" che possa in ciascuna comunità locale farsi promotore del valore e della cultura della gentilezza.