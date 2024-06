Lorenzo Marchio Rossi: “La provincia la festeggiamo ogni giorno con il nostro lavoro al servizio della comunità”

"La provincia Bat, che ci onoriamo di servire e rappresentare, noi la festeggiamo ogni giorno con il lavoro costante al servizio della comunità. Il comunicato dei consiglieri di centrodestra è infondato e a tratti anche infantile". Così il vicepresidente della provincia Bat, Lorenzo Marchio Rossi."Fa sorridere - afferma Marchio Rossi - l'atteggiamento dei consiglieri di centrodestra che si ergono ad insegnanti di storia indicandoci quali siano stati i primi passi della provincia Bat. Noi conosciamo benissimo la storia e anzi, consigliamo ai colleghi di andare a rileggere un passaggio che forse hanno dimenticato: tra i firmatari del decreto istitutivo ci sono due parlamentari del centrosinistra come Nicola Rossi e Giannicola Sinisi"."Il contributo della nostra parte politica alla nascita di questa istituzione – prosegue Marchio Rossi - è stato fondamentale, anche se, va sottolineato, dare un colore politico ad un passaggio così importante della storia del nostro territorio è operazione inutile e a tratti stucchevole. Altrettanto stucchevole – aggiunge il vicepresidente della Bat – è l'accusa di "dimenticanza" rivolta al presidente Bernardo Lodispoto"."Da sindaco di Margherita di Savoia – evidenzia Marchio Rossi – Lodispoto ha partecipato attivamente al processo istitutivo della provincia lottando affinchè venisse istituita. Sabato scorso poi, il presidente non era "al mare" così come affermato dai consiglieri del centrodestra, ma impegnato a Bisceglie nella commemorazione di Giacomo Matteotti, il parlamentare socialista ucciso brutalmente dai fascisti 100 anni fa. A proposito di storia, una bella ripassata anche su questo tema sarebbe per i consiglieri di centrodestra cosa buona e giusta"."Il consiglio che mi sento di rivolgere ai colleghi – conclude Marchio Rossi - è quello di evitare inutili e sterili polemiche concentrandosi invece sui temi concreti e di pubblica utilità. La comunità della nostra provincia ha bisogno di fatti e non parole futili e vuote".