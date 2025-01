Il presidente Lodispoto nel comitato direttivo UPI, i consiglieri di maggioranza: “Riconoscimento prestigioso per il territorio”

"La nomina del presidente Bernardo Lodispoto come componente del comitato direttivo dell'Unione delle Province Italiane rappresenta un riconoscimento prestigioso per il territorio della Bat. A lui vanno i nostri auguri di buon lavoro"."Il comitato direttivo UPI è l'organo delegato a collaborare con la presidenza nell'elaborare gli indirizzi della struttura nei rapporti con il governo e il parlamento. La presenza del presidente Lodispoto in questo organismo ci riempie di orgoglio e siamo certi che potrà esser utile al nostro territorio i cui interessi saranno tutelati una volta di più"."Auguriamo al presidente Lodispoto un buon lavoro certi che saprà portare tutto il suo bagaglio di esperienza al servizio dell'Upi". Lo scrivono in una nota i Consiglieri di maggioranza Lorenzo Marchio Rossi, Pasquale Di Noia, Giovanni Suriano, Angela Ludovico, Federica Cuna, Salvatore Lattanzio.