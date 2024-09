Provincia Bat, avviati interventi di manutenzione straordinaria in diversi istituti di Trani

Carissime studentesse, carissimi studenti, dirigenti scolastici, personale amministrativo e ATA, con l'inizio del nuovo anno scolastico, vi porgiamo i nostri migliori auguri per un percorso ricco di crescita e soddisfazioni. La scuola è il luogo dove si costruiscono il futuro e le speranze delle nuove generazioni. Rivolgiamo il pensiero a voi studenti, così come ai docenti, al personale ATA e ai dirigenti, che ogni giorno lavorano per offrirvi le migliori opportunità.Ci auguriamo che il provveditorato espleti al più presto le nomine dei docenti precari, al fine di riprendere l'avvio regolare delle attività didattiche.Infine chiudiamo con una nota positiva, come Provincia ci siamo attivati per reperire 27 milioni dal PNRR per avviare importanti interventi di manutenzione e messa in sicurezza in molte scuole del territorio. A Trani, in particolare, stiamo intervenendo in modo significativo:- Liceo Classico "De Sanctis": Stiamo realizzando lavori di manutenzione straordinaria, con il restauro delle porte, la tinteggiatura interna e la sostituzione dei sanitari.- I.T.C. "A. Moro": In corso la realizzazione di impianti di climatizzazione e la manutenzione degli spogliatoi della palestra.- Liceo Scientifico "Vecchi": Interventi per il rinnovo dei servizi igienici e la tinteggiatura delle aule.- I.I.S.S. "Moro" (sede succursale): Completati i lavori di rifacimento del manto di copertura e la realizzazione di scale esterne, garantendo maggiore sicurezza.Questi interventi dimostrano il nostro impegno a migliorare le scuole della città e a creare ambienti più sicuri e accoglienti.Un augurio sincero di buon anno scolastico a tutti!