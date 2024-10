Ragazza investita in via Malcangi, identificato l'uomo alla guida dell'auto

L'uomo si era fermato per lasciare il proprio numero di telefono e targa ad un'amica della tredicenne per poi andar via

Nella serata di ieri, 27 ottobre, una ragazza di 13 anni è stata investita all'incrocio tra via Malcangi e corso M. R. Imbriani. Secondo le prime ricostruzioni l'automobilista, che avrebbe riferito di essere un medico e di avere un'emergenza, non avrebbe prestato soccorso alla ragazza. L'uomo si sarebbe limitato a fermarsi per lasciare il proprio numero di telefono e di targa ad un'amica della ragazza, anche lei minorenne, per poi andar via.Successivamente tre ragazzi, che la madre della ragazza tiene a ringraziare, le hanno prestato soccorso, tranquillizzandola e offrendole dell'acqua. L'uomo alla guida è stato successivamente identificato dalla Polizia Locale che, arrivata sul posto, ha provveduto a chiamare un'ambulanza per prestare le cure del caso alla ragazza, che comunque non è in condizioni gravi.La madre della tredicenne invita gli automobilisti ad avere una guida più responsabile e attenta; l'incidente di ieri, infatti, avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Inoltre, invita le istituzioni a rendere quell'incrocio, teatro di altri numerosi incidenti, più sicuro.