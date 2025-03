Corso Imbriani, Trani: in rimozione cartelloni pubblicitari pericolosi

6 foto Trani rimozione cartelli pubblicitari in corso imbriani

E' in corso da stamani la rimozione di diversi cartelloni pubblicitari, sei per tre, in Corso Imbriani, subito dopo la stazione provinciale dei Carabinieri. L'attività è a cura della Polizia Locale presente sul posto. Le strutture oggetto di ricognizione sono risultate ammalorate alla base e quindi a rischio di cedimento, pericolose per la pubblica incolumità.