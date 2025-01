Un "San Sebastiano" in grande stile per la Polizia Locale di Trani

12 foto Polizia Municipale "Festa di San Sebastiano 2025" Tonino Lacalamita

La chiesa degli Angeli Custodi, ottava comunità parrocchiale che dal 2016 ad oggi vede la presenza delin occasione della ricorrenza di San Sebastiano Patrono dei Vigili, ha aperto questa mattina le sue porte per l'incontro celebrativo fra le istituzioni e la comunità cittadina. Durante la cerimonia è intervenuto il Comandantecon una analitica relazione sulle attività svolte dal Corpo durante l'anno 2024.«La celebrazione della festa di san Sebastiano rappresenta il momento per illustrare l'attività svolta dal Corpo della Polizia Locale. Questi numeri e cifre rappresentano il frutto del nostro operato – ha detto - Il bilancio dell'anno 2024, seppur con un ridotto numero di agenti, 32 unità a tempo indeterminato e 6 agenti a tempo determinato, può definirsi positivamente conclusosi. Nonostante questo numero estremamente ridotto – evidenzia il Comandante - il corpo non si è mai sottratto all'adempimento del proprio dovere, ed è per questo che a Loro va il mio sincero GRAZIE per le attività svolte. Le funzioni sono tante e crescono con l'evoluzione della società– ha affermato in conclusione - per cui occorre avere un adeguato numero di operatori al fine di dare concrete risposte alle numerose richieste che il cittadino avanza».L'attività dellaè stata elogiata dal Sindaco«Svolgono un'attività essenziale per mantenere la sicurezza a Trani. Perché – sottolinea - Trani è una città sicura al netto di fenomeni di microcriminalità. Per ciò che riguarda i concorsi – ha poi aggiunto il primo cittadino – non se ne svolgevano dagli anni '80, questa amministrazione è arrivata al secondo già definito, segno di grande attenzione verso il tema della sicurezza.». Gli ha fatto eco, Assessora con delega alla Polizia Municipale: «Abbiamo avuto delle difficoltà oggettive nel 2019, ma con questo nuovo concorso pensiamo di superale. Sono contenta di registrare un'elevatissima partecipazione al bando per entrare a far parte della Polizia Municipale, il numero considerevole dà l'esatta contezza di cosa vuole dire vestire la divisa con dignità e professionalità; la cittadinanza apprezza il nostro lavoro che non è solo sanzioni e multe o interventi urgenti ed attività giudiziaria ed amministrativa, ma anche diffusione della educazione civica a cominciare nelle scuole perché da lì che si comincia».A certificare ancor di più l'importanza delle attività ci sono i dati sull'operato del 2024 inerenti alle sei aree di pertinenza, fra questi emergono : la mobilità di servizio con oltre 160.000 km percorsi; i 68.000 controlli effettuati presso le ZTL zone a traffico limitato, il numero di verbali effettuati: sono oltre 20.000 le violazioni al codice della strada di cui oltre 18.000 già pagate, hanno prodotto un introito per la casse comunale di € 1.712.343,71; ammontano invece a € 55,908,39 i proventi per le sanzioni relative alle violazioni amministrative, senza dimenticare le 13.978 richieste d'intervento alle quali la sala operativa ha dato corso ed i 951 sopralluoghi fra accertamenti, controlli e ordinanze in materia ambientale.Un anno indubbiamente molto impegnativo per la, un operato che la comunità ha decisamente riconosciuto come ha testimoniato la numerosa presenza alla celebrazione dove non sono volute mancare le Istituzioni Militari:rappresentata daDirigente del Commissariato di Trani, lala, c'eraComandante della Capitaneria Provinciale di Barletta , ile le Istituzioni Civili conAssessora dellaed il Vice Prefetto aggiunto della BAT