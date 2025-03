Automobilista aggredisce verbalmente una pattuglia della Polizia locale di Trani

Questa mattina, poco dopo le 9, in piazza della Repubblica a Trani, una pattuglia della Polizia Municipale è stata oggetto di un'aggressione verbale da parte di un giovane automobilista. L'episodio si è verificato mentre gli agenti erano impegnati nel contrasto alla vendita illecita di fiori, in occasione della festa della donna.Gli agenti avevano invitato in modo bonario un ambulante a rimuovere la bancarella, quando un ragazzo a bordo di una Volkswagen nera ha deciso di intervenire. Nonostante l'invito dei vigili a non intromettersi e a "farsi i fatti suoi", il giovane ha cominciato a reagire in maniera aggressiva, riempiendo di insulti il poliziotto che stava conducendo il controllo.Nonostante i tentativi degli agenti di calmare la situazione, l'uomo è andato in escandescenza, continuando a proferire parole offensive e creando disagio nell'area circostante. L'intervento delle forze dell'ordine ha poi permesso di riportare la calma, ma il comportamento violento del giovane è stato oggetto di attenzione da parte delle autorità.