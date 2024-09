Tra crimini ed atti vandalici risbuca il tema “videosorveglianza”

Gli ultimi, (anche comodamente appellabili come ""), che hanno vistola città di, tornano addibattiti ecircaper le strade e di alcune aree della città.Tra queste questioni èanche la "mai troppo cristallina"", relativa a tutte quelle zone che ne sono sprovviste o ove sia carente.A provare a portare ordine in questa "" èaiallaCecilia"Sono. Intendo rassicurare tutti i concittadini", dice l'Assessore, che poi spiega: "In relazione, ad esempio all'episodio di Via Roma – l'assalto al Bancomat di circa un mese fa – quel tratto stradale è coperto da ben 4 telecamere. Situazione analoga per quanto concerne la violenza perpetrata vicino Piazza delle Repubblica".Spiega poi" deldi: "Laora è, tutta la parte del centro è videosorvegliata. Vi è di più:abbiamocheleinal, quindi anche tutti i varchi,direttamentelacon i. Tutto ciò che vede la polizia locale è altresì visto dalle forze dell'ordine".Viene poiche ilha ottenuto, nel, dalla Prefettura, undi, che saranno. "È imminente l'istallazione di altre 36 telecamere, tra cui 8 rilevatori di targa che saranno posizionate nelle zone di accesso della città: Via Andria, Via Barletta, Via Bisceglie e Via Corato"."In data 8 agosto – continua Di Lernia - la prefettura ci ha comunicato che, sempre, per cui attueremo altri nuovi acquisti di telecamere sempre destinate a zona sud e nord della città"dellesi concentrerànella. Cona tutti gli, "necessario per una. Poi penso a Via Marinai d'Italia, Via Martiri di Palermo, Via Barletta, Via Andria, Piazzetta Imbriani" dice l'Assessore.del "sempre scottante", in arte la "", recentissimamentedi un"Per quanto attiene villa bini, per espressa volontà del sindaco saràe una di queste nuovesarà posizionata", così l'Assessore, che poi continua con un: "resta il dato "triste", che tali atti vandalici – come di fatto quelli verificatisi a villa bini – siano stati posti in essere da ragazzi. Non si può delegare all'amministrazione l'essere cittadini virtuosi. E' un problema culturale. Quello che manca in questo momento è la consapevolezza che tutto quello che è il bene comune appartiene appunto a tutti. L'appello è di cercare di essere cittadini virtuosi e avere senso di responsabilità".