Si disfa della busta dei rifiuti dalla sua auto, multato dalla Polizia locale di Trani

In questi ultimi mesi la Polizia locale ha incrementato i servizi di controllo dei territorio, anche con servizi in borghese, in ordine ai conferimenti errati di rifiuti. Il report degli ultimi mesi del 2024 racconta di oltre 50 sanzioni comminate con annesso "campionario" di infrazioni commesse. Tra i multati anche un cittadino, che ignaro della presenza degli agenti in borghese, si è disfatto della busta dei rifiuti direttamente dalla sua auto, limitandosi semplicemente ad abbassare il finestrino ed a lanciare sul marciapiede di via De Bello la busta, contenente materiale riciclabile non suddiviso."L'entità delle sanzioni elevate – spiega l'assessore alla Polizia Locale, Cecilia Di Lernia - è la comprova di come alcune delle regole basilari del vivere civile non vengano osservate ponendo in essere comportamenti, per fortuna non diffusi, che denotano però la totale assenza di cura e rispetto per la città. Ringrazio i cittadini virtuosi, e sono tanti, ed invito tutti ad un sereno esame di coscienza: il rispetto per l'ambiente è un valore fondamentale che riguarda ognuno di noi. Vivere in una città pulita ed ordinata non è solo una questione di decoro, ma un atto di responsabilità verso le generazioni presenti e future".