Nuovi rilevatori di velocità a Trani e stamani le ultime due installazioni su via Falcone

Via Malcangi (2 rilevatori) + 2 attraversamenti pedonali intelligenti

Via Barletta (2 rilevatori)

Via Andria (2 rilevatori)

Via Superga (2 rilevatori)

Via Falcone (2 rilevatori in installazione)

Lungomare Cristoforo Colombo (2 rilevatori)

(2 rilevatori) Via Bisceglie, zona Matinelle (2 rilevatori)

6 foto Trani nuovi segnalatori di velocità

Da ieri sera le arterie principali della città di Trani sono più sicure con un traffico veicolare più regolare grazie ad un controllo che è ora garantito dalla installazione di quattro nuovi pannelli che indicheranno a quale velocità stiamo marciando; i dispositivi si vanno ad aggiungere ad altri otto già operativi sul territorio che vedrà completare l'allestimento, proprio stamani, con gli ultimi due rilevatori di velocità che saranno installati su via Falcone.Sale così a quattordici il numero totale delle installazioni posizionate nelle zone a più alta densità di traffico, una attività posta in essere su determina dirigenziale del comandante della Polizia locale,su atto di indirizzo dell'assessore al ramo , del gruppo consiliare CON,abbiamo raggiunto al telefono: " L'obiettivo di elevare e declinare su più fronti la sicurezza sul territorio cittadino è esattamente il mandato che io ho ricevuto come assessore dal Sindaco e dall'Amministrazione, compito che sto portando avanti nell'interesse della Città, svolgendo con tutto il corpo di Polizia Locale un lavoro spesso silenzioso che non sempre appare. Non è tempo ancora di bilanci, quelli si fanno alla fine, ma posso affermare con tranquillità che Trani è una città ora più che mai fortemente orientata alla sicurezza, al netto degli episodi di inciviltà e violazione del codice della strada che credo si ridurranno molto - ha detto Cecilia Di Lernia - grazie al completamento di queste installazioni di controllo velocità, al sistema di videosorveglianza già avviato, che presto sarà completato in linea al regolamento approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale. C'è poi l'attività di contrasto alla sosta selvaggia e ridisegno della segnaletica orizzontale in corso, penso al riordino degli stalli in alcune aree urbane periferiche come piazzetta Imbriani, Via Uva e Via Rossi di questi giorni. E' giusto sottolineare anche l'attenzione della Polizia Locale alla comunità dei piccoli , la loro presenza nelle scuole per educare i ragazzi ad essere cittadini consapevoli, ricordo con piacere le multe morali elevate dagli stessi agli automobilisti parcheggiatori indisciplinati".I rilevatori di velocità sono una soluzione efficace per monitorare il comportamento dei conducenti e sensibilizzarli sulla velocità delle loro auto, la visibilità dei dati sulla velocità rappresenta un deterrente efficace per coloro che potrebbero essere tentati di guidare troppo velocemente. La presenza di questi dispositivi ha dimostrato di avere un impatto positivo sulla sicurezza stradale, numerosi studi hanno evidenziato una riduzione significativa degli incidenti e dell'eccesso di velocità grazie all'utilizzo dei rilevatori. Inoltre, i conducenti diventano più consapevoli e responsabili riguardo al rispetto delle regole stradali. C'è sicuramente soddisfazione anche nell'ambito dello stesso corpo di Polizia Locale, i dispositivi non potranno che essere un ottimo ausilio al loro lavoro che è lontano dal luogo comune di chi considera di tipo sanzionatorio l'attività posta in essere, al contrario la priorità dei nostri vigili di città è quella di educare i cittadini al rispetto del codice della strada.Ecco l'elenco dei posizionamenti cittadini: