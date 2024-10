È Halloween nel condominio di Corso Imbriani numero 5 a Trani : una festa da brividi!

Un bellissimo esempio di condivisione della piccola comunità di un condominio ma aperta a tutti: é quello che si sta realizzando in queste ore in un condominio di Corso Imbriani che per Halloween si è trasformato in un portone dell'orrore con decorazioni, musica e dolcetti per i più piccoli. Non è la prima volta che il condominio di Corso Imbriani n. 5 è pronto a travestirsi: questa è diventata una vera e propria tradizione, un appuntamento imperdibile per grandi e piccini aperto anche a ospiti pronti a varcare il portone stregato per un'esperienza spaventosa e divertente. La festa é iniziata già dalle 18:30 nel portone del condominio di Corso Imbriani numero 5, ma sono tutti pronti ancora ad accogliere tutti con decorazioni spaventose su ogni piano, musica a tema e proiezioni terrificanti, abitanti travestiti da scheletri, Streghe e mostri, è naturalmente dolcetti per tutti i piccoli coraggiosi che oseranno dire "dolcetto o scherzetto?" La festa durerà finché dureranno le caramelle, le porte resteranno aperte e l'atmosfera é magica e paurosa. L'anno scorso le caramelle sono finite intorno alle 20:30 per cui c'è ancora un po' di tempo per provare a varcare la soglia di Halloween a Trani.