Giunta, Paola Valente al posto di Amoruso e Alessandro Capone al posto di Giovanna Pizzichillo

Doppio avvicendamento nella composizione della Giunta comunale di Trani. Questa mattina il sindaco ha nominato Paola Valente, avvocato, ed Alessandro Capone, architetto, che sostituiscono rispettivamente Leo Amoruso e Giovanna Pizzichillo, ereditandone le deleghe.Paola Valente, pertanto, ha ricevuto la delega a Transizione ecologica, Personale, Igiene Urbana, Agricoltura, Pesca e Sport. Alessandro Capone ha ricevuto la delega ad Attività produttive, Commercio, Artigianato, Politiche per lo sviluppo economico e Politiche abitative.Il sindaco, Amedeo Bottaro, ha commentato così la decisione presa: "Si tratta di un avvicendamento che matura d'intesa con le forze politiche di rispettiva appartenenza, non a caso le deleghe restano invariate rispetto al passato. Rivolgo il mio personale ringraziamento per il lavoro svolto ad Amoruso e Pizzichillo e faccio gli auguri di buon lavoro ai due nuovi assessori. Sono sicuro che questa ventata di novità e freschezza gioverà all'attività dell'intera giunta".