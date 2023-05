Due nuovi assessori nella Giunta comunale: Cosimo Damiano Di Lernia e Giovanna Pizzichillo

Nella giornata di oggi il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha provveduto alla nomina di due nuovi assessori ed al contestuale aggiornamento delle deleghe assessorili.Il primo cittadino ha nominato Giovanna Pizzichillo (affidandole le deleghe alle attività produttive, commercio, artigianato, politiche per lo sviluppo economico e politiche abitative) e Cosimo Damiano Di Lernia (affidandogli le deleghe allo sviluppo e promozione del territorio, l'attuazione dei progetti PINQUA – PNRR costa nord e costa sud, patrimonio e demanio marittimo, rapporti con le istituzioni, rapporti con le associazioni).In virtù di queste designazioni, il sindaco ha provveduto ad un aggiornamento complessivo di tutte le deleghe assessorili, nel seguente modo:Fabrizio Ferrante: vice sindaco con deleghe a Lavori pubblici, manutenzione scuole ed edifici pubblici, manutenzioni stradali, manutenzioni del verde, servizi cimiteriali, infrastrutture e reti, Politiche attive per le diversabilità, rapporti con le società partecipate)Leo Amoruso: transizione ecologica (ambiente, sviluppo sostenibile), personale, igiene urbana, agricoltura, pesca, sportLucia De Mari: pubblica Istruzione, culture, rapporti con i comitati di quartiere, pari opportunità, lotta alla violenza di genere e nei confronti dei minoriCecilia Di Lernia: Polizia Locale, sicurezza del territorio, protezione civile, viabilità, mobilità e parcheggi, cura dei luoghi e degli spazi pubblici, contenzioso trasparenza e legalitàCosimo Damiano Di Lernia: Sviluppo e promozione del territorio, attuazione dei progetti PINQUA – PNRR: costa nord – costa sud, patrimonio e demanio marittimo, rapporti con le istituzioni, rapporti con le associazioniCarlo Laurora: Affari Generali, Affari Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Comunale, Innovazione Tecnologica, Attuazione del ProgrammaLuca Lignola: bilancio, tributi, servizi finanziari, beni condivisiGiovanna Pizzichillo: Attività produttive, commercio, artigianato, politiche per lo sviluppo economico, politiche abitativeAlessandra Rondinone: Servizi Sociali, politiche giovanili e diritti dell'Infanzia, istituti e iniziative di partecipazione attiva dei cittadini, osservatorio sulle barriere architettoniche.