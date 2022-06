Due nuovi assessori in Giunta: Lucia De Mari e Leo Amoruso

Questa mattina l'ufficializzazione delle nomine in Comune

Sono in arrivo nuove nomine nella Giunta Bottaro. Si tratta di Lucia De Mari, giornalista del circuito Viva Network e della Gazzetta del Mezzogiorno e dell'attuale consigliere comunale di maggioranza Leo Amoruso.La prima si occuperà di rapporti con i comitati di quartiere, pari opportunità, marketing e promozione territoriale, lotta alla violenza di genere e nei confronti dei minori. Il secondo di sport, personale, attività produttive, commercio, artigianato, politiche per lo sviluppo.Le nomine saranno ufficializzate questa mattina in Comune.Seguono aggiornamenti.