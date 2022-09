Dimissioni inviate, dimissioni ritirate: l'assessore Di Lernia conferma la volontà di proseguire nell'incarico

Dimissioni inviate, dimissioni ritirate quelle dell'assessore Cecilia Di Lernia: nei giorni scorsi la delegata alla Polizia Locale e patrimonio aveva inviato una Pec al sindaco in cui comunicava le sue irrevocabili dimissioni dall'incarico, motivandole con motivi di natura personale. Si era ipotizzato comunque ci fossero dissidi all'interno della maggioranza, o fra il Primo Cittadino ed il gruppo "Con" del quale Di Lernia è espressione insieme all'assessore allo Sport Leo Amoruso.Nell'arco di non più di 48 ore, l'assessore pare abbia inviato una nuova comunicazione, revocando di fatto la sua stessa precedente, e confermando la volontà di continuare a mantenere l'incarico che detiene dal febbraio scorso.Un "balletto" di comunicazioni che potrebbe non rimanere senza conseguenze politiche: nei giorni precedenti erano state formalizzate le dimissioni dell'assessore all'ambiente Colangelo, anche quelle per motivi strettamente personali, ma pare che queste ultime siano confermate, lasciando vuota la casella di una importante delega.