Gli assessori firmano i nuovi incarichi: rinnovato entusiasmo per i riconfermati, programmi e prospettive

Hanno firmato "per accettazione" questa mattina a Palazzo di Città gli assessori della giunta Bottaro 2 bis, i nuovi innesti Di Lernia e Colangelo ed i riconfermati, di cui già ieri avevamo elencato nomi e deleghe. Alcuni di loro hanno comunicato sui social le proprie impressioni e intenzioni.A cominciare da Alessandra Rondinone: "Nell'iniziare questa nuova avventura per cui esprimo nuovamente la mia gratitudine al Sindaco Amedeo Bottaro e ai miei compagni di avventura Lia Parente e Carlo Ruggiero, non posso non pensare al periodo trascorso e a quanto costruito nelle mie vesti precedenti. In particolare importanti iniziative hanno avuto avvio e vedranno il proprio evolversi nel corso di questi mesi: l'acquisto di una stazione mobile in grado di garantire un migliore presidio del territorio da Nord a Sud della città, l'affidamento per la realizzazione di nuova segnaletica orizzontale e verticale, l'acquisto della segnaletica mobile (transenne), di un nuovo autovelox, degli scudi protettivi per gli agenti in caso di Tso, il completamento dell'acquisto degli uniformi per i nuovi assunti a cui vanno i miei migliori auguri per l'avvenire, l'implementazione dei dissuasori all'angolo Via Mario Pagano- Via Marsala ed in Corso Imbriani in prossimità della scuola Carlo Collodi. Ed ancora, l'ampliamento del sistema di videosorveglianza nella zona di Via Lagalante- via Baldassarre e strade a corona. Non da ultimo la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in prossimità delle zone soggette a maggiori criticità in termini di alta percorrenza quali via Martiri di Palermo, Via Superga e Via Papa Giovanni XXIII. Mi aspetta una nuova avventura, quella dei servizi nel sociale, quella dei servizi alla persona, essenziali alla crescita ed allo sviluppo sano di una città".Il vicesindaco Fabrizio Ferrante: "Un pit stop serve per ripartire con maggior entusiasmo. L'unica cosa che conta davvero è dare alla città i servizi che merita ed è questo l'impegno che ci guida ogni giorno. Ringrazio i cittadini che con il loro consenso mi hanno dato questa possibilità, il sindaco per la rinnovata fiducia, il mio partito per aver puntato su di me e la mia famiglia per il sostegno. Ce la metterò tutta come ho sempre fatto, sbaglierò tante cose.. ma alla fine sono sicuro che raggiungeremo i risultati auspicati. Le deleghe mi sono state confermate, anzi appesantite, e questo rende la sfida ancora più bella. In particolare sulla diversabiltà riprenderemo il percorso iniziato e lo porteremo a termine".Infine Francesca Zitoli: "Riprendere da dove avevamo temporaneamente lasciato per continuare il lavoro intrapreso. Una fiducia confermata e ampliata che ci investe di nuove legittime responsabilità, aspettative e sfide. Ringrazio e ringraziamo il sindaco Amedeo Bottaro per averci voluto ancora fortemente nella sua squadra di governo all'insegna del lavoro leale e di merito.Questo sarà un mese decisivo per le linee di finanziamento sull'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR: mense e palestre scolastiche, ricostruzione di nuovi immobili scolastici e di poli dell'infanzia. Un mese fondamentale che getterà le basi per interventi e servizi significativi per la comunità scolastica tutta e per le famiglie dei tanti studenti e studentesse.Un impegno cruciale per il quale sono e siamo fieri di essere stati chiamati ad assumerci ogni onere ed eventualmente onore. E permettetemi una nota più umana e meno politica: sapere di lavorare con persone con cui essere più complice raddoppia le gioie e divide le fatiche".