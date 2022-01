Giro di consultazioni per la nuova giunta comunale

Mentre Eugenio Martello (fino a qualche giorno fa assessore ai Servizi sociali, politiche giovanili e diritti dell'infanzia, istituti e iniziative di partecipazione attiva dei cittadini) usa un verbo al tempo "imperfetto" per descrivere sui social la soddisfazione per l'avvenuto finanziamento di 50mila euro per un progetto dell'area servizi sociali, ringraziando "l'attività di coprogettazione posta in essere tra l'assessorato che avevo l'onore di guidare, l'Ufficio di Piano e gli Enti del Terzo Settore", proseguono quotidianamente a Palazzo di Città le consultazioni fra sindaco e forze politiche di maggioranza (con delegazioni formate da segretari politici, consiglieri comunali ed assessori uscenti) per la composizione della nuova giunta comunale.Martedì 11 gennaio gli incontri si sono succeduti con Sud al Centro e Puglia Popolare; mercoledì 12, con Sinistra Italiana e Lista Bottaro; giovedì tocca al Partito Democratico prima, e Solo con Trani/Trani Futura poi; venerdì giornata finale con Lista Con, e a seguire Prima di Tutto Trani. Il fine settimana servirà ad Amedeo Bottaro per fare sintesi dei dialoghi e delle "rose" ricevute, decidere e poi sciogliere le riserve la prossima settimana annunciando la composizione della nuova giunta comunale e distribuzione di deleghe.Se i due tecnici Martello e Cervino (quest'ultimo assessore, o ex, al patrimonio, demanio marittimo, darsena comunale, amministrazione condivisa dei beni comuni, osservatorio sulle barriere architettoniche) pare abbiano già abbandonato la casa, voci di corridoio parlano di qualche difficoltà anche per le donne presenti in giunta: di Raffaella Merra già sappiamo, mentre anche sulla riconferma o redistribuzione di deleghe a Marina Nenna, Francesca Zitoli e Alessandra Rondinone si possono ipotizzare novità. Ma tutto dipenderà dall'andamento delle consultazioni e sui nuovi innesti richiesti: i "rumors" sono numerosi, a cominciare dai nomi di Daniele Santoro (candidato ma non eletto per Trani Sociale) nell'area commercio; torna ancora in auge l'ipotesi Fabrizio Sotero, mentre pare non sia peregrina l'avanzata di Leo Amoruso, con tutte le conseguenze del caso.