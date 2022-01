Consultazioni in corso per la nuova Giunta comunale: qualche sostituzione e parecchie redistribuzioni di deleghe

Fervono le consultazioni per il rimpasto amministrativo annunciato dal sindaco Amedeo Bottaro dopo l'azzeramento della giunta comunale avvenuto qualche giorno fa: si tratterebbe in verità di un paio di sostituzioni e di una modifica e redistribuzione di deleghe fra i rimanenti, senza innesti di nuove forze politiche.A lasciare l'incarico dovrebbero essere, come ipotizzato e vociferato già da tempo, gli assessori Alessandro Cervino ed Eugenio Martello: il posto di quest'ultimo potrebbe essere preso dall'attuale presidente di Legambiente, avv. Pierluigi Colangelo, mente si cerca di individuare un tecnico per affidargli altre deleghe "operative". Ecco, è di questo che Bottaro (e l'intera città) sembra aver sempre più bisogno: di gente attiva, che porti progettualità, che abbia le competenze per affrontare i problemi piccoli e grandi del proprio settore e che soprattutto li risolva. D'altronde, come si sente spesso da quelle parti "ci sono 70 milioni di euro da mettere a frutto per questa città", ed i progetti hanno bisogno di essere realizzati.