Quattro giovani feriti sulla provinciale Andria-Bisceglie

Sono tutti feriti in maniera leggera, i quattro giovani che ieri sera, venerdì 19 agosto, poco dopo le ore 19, sono rimasti coinvolti in un incidente sulla provinciale Andria-Bisceglie nel tratto di strada in territorio di Trani.La loro autovettura, una Fiat Punto sulla quale viaggiavano un ragazzo e tre ragazze in direzione Bisceglie, dopo aver toccato in curva una sporgenza a bordo strada, si è ribaltata più volte fermandosi al centro strada.Per fortuna durante le fasi dell'incidente non provenivano altri mezzi in direzione opposta, altrimenti le conseguenze sarebbero state ben più gravi. I ragazzi, pur avendo riportato ferite e contusioni, non sono in pericolo di vita e le loro condizioni sono giudicate buone.Con i sanitari del 118 è giunto personale dei Comandi delle Polizie Locali di Bisceglie e Trani per i rilievi del caso. Per circa due ore il traffico si è svolto in un solo senso di marcia, prima che il mezzo incidentato fosse rimosso e venisse bonificata la sede stradale dallo sversamento di liquidi ed olio dell'autovettura.