Quei gesti che scaldano il cuore: l'attenzione di un imprenditore per la memoria di Raffaele Casale

Quante volte il signor Felice Casale ci ha inviato le foto da via Martiri di Palermo, dal luogo in cui perse la vita il suo adorato figlio Raffaele - promettente chef deceduto a Trani in un incidente stradale per il quale chiede ancora chiarezza e giustizia - a mostrare episodi di vandalismo e crudeltà verso quel piccolo altare con la pianta fiorita, quella fotografia, quello striscione. Quante volte in quelle situazioni ha sentito rinnovarsi il dolore come con una pugnalata in più al cuore per quella violenza gratuita. Questa volta da un imprenditore arriva una simbolica carezza, un simbolico abbraccio di immedesimazione e solidarietà verso un padre che con cura viene apposta spesso dalla Campania per curare quel luogo: "Per me è solo un onore custodire gli striscioni per poi ricollocarli al loro posto", scrive il signor Pietro, la cui gentilezza e delicatezza d'animo ci piace registrare come un augurio per il nuovo anno.Ciao, buonasera... l'altro ieri sono stato contattato dall'imprenditore e proprietario del cantiere dove c'è la pianta con foto e striscioni di Raffaele e mi avvisava che avrebbe momentaneamente spostato gli striscioni e il vaso perché doveva completare con la nuova recinzione e il completamento dei lavori del residence e mi sarei aspettato che per estetica non mi avrebbe più fatto rimettere gli striscioni ma invece guarda come mi risponde: allora a questo mondo le persone buone esistono e entrano nella tua vita in punta di piede senza farsene accorgere e riescono a capire e ad immedesimarsi nel dolore altrui senza chiedere nulla in cambio e anche a starti vicino moralmente e mentre in questi giorni la brutta notizia che nel "giardino di Elisa" dei balordi asportavano il presepe easciando tutti sgomenti.Qui invece nel mio caso è un gran bel gesto che vorrei renderlo pubblico e ringraziare l'imprenditore augurandogli un mondo di bene per tutti gli anni che verranno ".