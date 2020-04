Riportato in vita dopo un malore alla guida: tragedia sfiorata in via Superga

Tragedia sfiorata in via Superga. Questo pomeriggio, intorno alle ore 16.30, un uomo di circa 50 anni ha avvertito un malore alla guida all'altezza dell'autolavaggio, nei pressi dello stadio. L'uomo è riuscito a rallentare prima che il malore provocasse un incidente. Alcuni passanti si sono subito resi conto che qualcosa non andava ed hanno richiesto l'intervento di una pattuglia della pulizia municipale che, per fortuna, si trovava già nelle vicinanze.Gli agenti, poiché il cuore dell'uomo aveva smesso di battere, hanno tentato di rianimarlo con la procedura manuale. Immediatamente, sono intervenuti anche i volontari dell'Oer, la cui sede si trova proprio in quella zona. Con l'aiuto di un defibrillatore, sono riusciti a rianimarlo. Poco dopo, gli operatori del 118 lo hanno trasportato nell'ospedale di Andria dove l'uomo è stato ricoverato per accertamenti ma, per fortuna, sembra essere fuori pericolo. Una tragedia sfiorata, dunque, grazie alla sinergia tra passanti, polizia municipale, Oer Trani e 118, ma soprattutto grazie alla presenza nella zona di un defibrillatore. Dimostrazione, questa, di quanto sia importante rendere Trani "cardio protetta" con defibrillatori posizionati in più punti possibili della città.