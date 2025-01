"Sangue sotto i portici!": accorrono Polizia di Stato e Scientifica ma è uno scherzo di cattivo gusto

Non merita neanche di essere chiamata "scherzo" la balorda trovata che ha finito in serata, a partire dall'allarme scattato alle 20,30 circa, per mobilitare e impegnare una volante della Polizia di Stato per più di due ore, il tempo di fare i rilievi e attendere l'arrivo della Polizia Scientifica da Andria per avere la conferma che non di sangue si trattasse ma di vernice, fatta schizzare come se fosse provenuta dal fiotto di una ferita: una prassi dovuta laddove sussista anche un minimo dubbio sulla natura di un materiale. L'episodio è avvenuto sotto i portici di via Tasselgardo, all'altezza dell'ingresso di uno degli esercizi commerciali cinesi della città, e la chiazza appariva verosimilmente di sangue anche perché coperta in parte da fazzolettini di carta completamente impregnati. Un tam tam forse provocato dagli stessi "untori", che tempo e energie hanno fatto perdere a uomini delle forze dell'ordine, distoltoi nelle ore serali da controlli ben più importanti.