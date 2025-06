Scrutatori, serve trasparenza: Etica e Politica rivolge appello al Consiglio Comunale di Trani

«Nei giorni scorsi a mezzo PEC - si legge in una nota del movimento Etica e Politica - abbiamo notificato al Sindaco, al Presidente del Consiglio e a tutti i Componenti del Consiglio Comunale di Trani la nostra richiesta affinché l'Assise Cittadina provveda a regolamentare le modalità di individuazione degli Scrutatori.



Riteniamo che tutti gli Eletti si facciano carico dell'impegno etico per individuare dei criteri per la nomina degli Scrutatori, in rispetto dei principi di imparzialità, pari opportunità e trasparenza.



Abbiamo chiesto esplicitamente che il Consiglio Comunale legiferi, entro e non oltre le prossime Elezioni Regionali, evitando che per la terza volta consecutiva l'Amministrazione Comunale individui gli Scrutatori sulla base di "designazioni" predisposte dai componenti della Commissione Elettorale.



Di conseguenza, in caso di un nulla di fatto, i Consiglieri Comunali che aspirano a candidarsi alle prossime elezioni Regionali saranno da Noi chiamati a darne conto pubblicamente in campagna elettorale».