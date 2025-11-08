"Etica e Politica" su nomina scrutatori: "La Fortuna è Cieca, la Politica No"

Trani - sabato 8 novembre 2025
6.46 Comunicato Stampa
Powered by La Fortuna è cieca ma la politica ci vede benissimo (quando le conviene)
. Il comunicato stampa del movimento "Etica e Politica"
di Trani sulla nomina diretta degli scrutatori per le prossime elezioni regionali che si svolgeranno il 23 ed il 24 novembre.
Abbiamo atteso qualche giorno per redigere questo comunicato, ma era necessario leggere prima il verbale della Commissione Elettorale, al fine di comprendere il metodo individuato per la nomina degli Scrutatori. Purtroppo, anche questa volta, dobbiamo prendere atto che l'unico criterio adottato è stato il "ti conosco & ti nomino". Con buona pace dei "figli/e di nessuno". Poi, il sorteggio di 50 scrutatori è stata la migliore dimostrazione che tale metodo "imparziale" si può applicare tranquillamente, senza sconvolgimenti organizzativi della macchina elettorale. A Noi non resta che proseguire, caparbiamente e testardamente, nell'azione di verifica dell'operato dell'Amministrazione, anche per mezzo di una richiesta di accesso agli atti tramite il Ns. Legale di fiducia, nonché di farci promotori di iniziative per affermare che l'individuazione degli Scrutatori dovrà essere effettuata unicamente nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pari opportunità. Ci aggiorniamo, ma non dimentichiamo.
