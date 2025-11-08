Nomina scrutatori a Trani. <span>Foto Credits</span>
Nomina scrutatori a Trani. Foto Credits
Politica

"Etica e Politica" su nomina scrutatori: "La Fortuna è Cieca, la Politica No"

Il Movimento contesta l'uso massiccio delle nomine dirette. Il sorteggio di 50 persone dimostra che l'imparzialità era possibile. Annunciato l'accesso agli atti.

Trani - sabato 8 novembre 2025 6.46 Comunicato Stampa
La Fortuna è cieca ma la politica ci vede benissimo (quando le conviene). Il comunicato stampa del movimento "Etica e Politica" di Trani sulla nomina diretta degli scrutatori per le prossime elezioni regionali che si svolgeranno il 23 ed il 24 novembre.

Abbiamo atteso qualche giorno per redigere questo comunicato, ma era necessario leggere prima il verbale della Commissione Elettorale, al fine di comprendere il metodo individuato per la nomina degli Scrutatori. Purtroppo, anche questa volta, dobbiamo prendere atto che l'unico criterio adottato è stato il "ti conosco & ti nomino". Con buona pace dei "figli/e di nessuno". Poi, il sorteggio di 50 scrutatori è stata la migliore dimostrazione che tale metodo "imparziale" si può applicare tranquillamente, senza sconvolgimenti organizzativi della macchina elettorale. A Noi non resta che proseguire, caparbiamente e testardamente, nell'azione di verifica dell'operato dell'Amministrazione, anche per mezzo di una richiesta di accesso agli atti tramite il Ns. Legale di fiducia, nonché di farci promotori di iniziative per affermare che l'individuazione degli Scrutatori dovrà essere effettuata unicamente nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pari opportunità. Ci aggiorniamo, ma non dimentichiamo.

  • Etica & Politica
Altri contenuti a tema
Nomina degli scrutatori per le Regionali: dura intervista in esclusiva ad Antonio Corraro (Etica e Politica) Nomina degli scrutatori per le Regionali: dura intervista in esclusiva ad Antonio Corraro (Etica e Politica) Il Presidente del movimento civico critica la modalità utilizzata:"Le nomine dirette sono clientelismo, anche i candidati salgono sulla giostra."
Elezioni Regionali in Puglia: è ancora polemica a Trani sui criteri di nomina degli scrutatori Elezioni Regionali in Puglia: è ancora polemica a Trani sui criteri di nomina degli scrutatori La Commissione Elettorale, riunitasi oggi, adotta un "fritto misto" per la selezione degli scrutatori riaccendendo il dibattito su trasparenza e spartizioni
Scrutatori, tutto tace a Trani: Etica e Politica insiste su trasparenza e criteri oggettivi Scrutatori, tutto tace a Trani: Etica e Politica insiste su trasparenza e criteri oggettivi Mentre Bisceglie procede con l’estrazione pubblica, a Trani si attende ancora una decisione condivisa
Nomina scrutatori a Trani, Corraro (Etica&Politica): "Si eviti lo scempio vergognoso" Nomina scrutatori a Trani, Corraro (Etica&Politica): "Si eviti lo scempio vergognoso" L'appello al sindaco Bottaro in vista delle Regionali: "Serve un regolamento che garantisca trasparenza e pari opportunità".
Scrutatori, serve trasparenza: Etica e Politica rivolge appello al Consiglio Comunale di Trani Associazioni Scrutatori, serve trasparenza: Etica e Politica rivolge appello al Consiglio Comunale di Trani "Stop alle designazioni discrezionali prima delle Regionali"
1 Etica & Politica: "A Trani il patrimonio immobiliare è abbandonato" Etica & Politica: "A Trani il patrimonio immobiliare è abbandonato" Gravi preoccupazioni sulla gestione delle risorse abitative, si chiede trasparenza immediata all'Amministrazione comunale tramite accesso agli atti
Parte il servizio di accompagnamento all'autonomia per ragazzi con disabilità
8 novembre 2025 Parte il servizio di accompagnamento all'autonomia per ragazzi con disabilità
Il Liceo “De Sanctis” di Trani primo in Italia nel bando del Ministero della Cultura
8 novembre 2025 Il Liceo “De Sanctis” di Trani primo in Italia nel bando del Ministero della Cultura
Riforma della Giustizia, un incontro a Trani con Orlando ed Emiliano
7 novembre 2025 Riforma della Giustizia, un incontro a Trani con Orlando ed Emiliano
Ruggiero Mennea inaugura domani il suo comitato elettorale a Trani
7 novembre 2025 Ruggiero Mennea inaugura domani il suo comitato elettorale a Trani
Soccer Trani-Virtus Bisceglie, Moscelli: «Sin qui straordinari, ma il cammino è lungo»
7 novembre 2025 Soccer Trani-Virtus Bisceglie, Moscelli: «Sin qui straordinari, ma il cammino è lungo»
Grazia de Gennaro tra i Top 100 Direttori della Comunicazione e del Marketing d’Italia secondo Forbes
7 novembre 2025 Grazia de Gennaro tra i Top 100 Direttori della Comunicazione e del Marketing d’Italia secondo Forbes
Il Comune di Trani e l'Auser in campo con "Occhio alle truffe ", avviato il progetto
7 novembre 2025 Il Comune di Trani e l'Auser in campo con "Occhio alle truffe", avviato il progetto
Amet, rischio smantellamento: Fratelli d’Italia chiede il ritiro dell’avviso pubblico
7 novembre 2025 Amet, rischio smantellamento: Fratelli d’Italia chiede il ritiro dell’avviso pubblico
Erasmus+ in Borgogna: la Baldassarre costruisce nuovi ponti
7 novembre 2025 Erasmus+ in Borgogna: la Baldassarre costruisce nuovi ponti
"PreveniAMO ": Orizzonti e Croce Rossa lanciano a Trani la giornata dedicata alla prevenzione maschile
7 novembre 2025 "PreveniAMO": Orizzonti e Croce Rossa lanciano a Trani la giornata dedicata alla prevenzione maschile
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.