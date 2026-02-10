Tassa di soggiorno. <span>Foto credits</span>
Tassa di Soggiorno a Trani: Etica&Politica lancia le proposte per un turismo di qualità

Una nota pragmatica e propositiva per una sfida progettuale

Trani - martedì 10 febbraio 2026 6.30 Comunicato Stampa
Il Movimento 'Etica&Politica' interviene nel dibattito cittadino con una nota pragmatica e propositiva sulla Tassa di Soggiorno. Superata la fase delle contrapposizioni ideologiche sulla sua istituzione, il Movimento sposta l'attenzione sul 'giorno dopo': la gestione trasparente ed efficace delle risorse. Attraverso questo comunicato, 'Etica&Politica' non si limita a osservare, ma lancia una sfida progettuale all'Amministrazione, indicando priorità chiare — dagli Infopoint ai servizi logistici per i grandi flussi — affinché il contributo versato dai visitatori si trasformi in valore reale per il territorio e in un motore per i nuovi contenitori culturali della città."
  • Il COMUNICATO STAMPA
Pensiamo conclusala fase del confronto fra chi è favorevole e chi lo è meno sulla scelta del Consiglio Comunale di istituire la tassa di soggiorno. Ora la tassa c'è e non si può far altro che iniziare a eragionare su cosa fare dei fondi che si percepiranno. La legge prevede che devono essere utilizzati in favore di progetti utili ad offrire servizi e assistenza ai turisti. I fondi raccolti possono essere utilizzati anche per un solo scopo preciso o più obiettivi ad esempio:
  1. migliorare la manutenzione e restauro dei siti storici e culturali;
  2. migliorare i servizi pubblici;
  3. migliorare le infrastrutture di accoglienza turistica;
  4. organizzazione di eventi attrattivi (culturali e spettacolari)
Nei mesi scorsi abbiamo già scritto proposte e sogni, ora li riproponiamo per condividerle con chi ci amministra.La Tassa di Soggiorno potrebbe finanziare:
  • lo sportello per Informazione e Accoglienza Turistica, spesso indicati semplicemente Infopoint, dove i turisti trovano operatori qualificati che forniscono supporto/informazioni su servizi, alloggi e trasporti. Dove i Visitatori troveranno: materiale pubblicitario, libri di Trani e della Puglia; l'elenco delle guide con i rispettivi numeri telefonici o dei ristoranti e B&B,ecc. Finalmente all'altezza di una città turistica
  • un ampio posteggio a pagamento per i pullman che arrivano a Trani, per gite di un giorno. Il parcheggio per pullman dovrà essere situato in un'area periferica, per decongestionare il centrostorico.
Inoltre, preso atto che cultura e spettacolo fanno parte del capitolo ricezione e turismo ci chiediamo: perché non utilizzare quei fondi per finanziare le future attività culturali che saranno ospitate nei due teatri/cinema acquistati di recente? Noi come sempre diciamo la nostra. Etica&Politica - Corraro Antonio tl@
  • Etica & Politica
