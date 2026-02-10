Politica
Tassa di Soggiorno a Trani: Etica&Politica lancia le proposte per un turismo di qualità
Una nota pragmatica e propositiva per una sfida progettuale
Trani - martedì 10 febbraio 2026 6.30 Comunicato Stampa
Il Movimento 'Etica&Politica' interviene nel dibattito cittadino con una nota pragmatica e propositiva sulla Tassa di Soggiorno. Superata la fase delle contrapposizioni ideologiche sulla sua istituzione, il Movimento sposta l'attenzione sul 'giorno dopo': la gestione trasparente ed efficace delle risorse. Attraverso questo comunicato, 'Etica&Politica' non si limita a osservare, ma lancia una sfida progettuale all'Amministrazione, indicando priorità chiare — dagli Infopoint ai servizi logistici per i grandi flussi — affinché il contributo versato dai visitatori si trasformi in valore reale per il territorio e in un motore per i nuovi contenitori culturali della città."
- migliorare la manutenzione e restauro dei siti storici e culturali;
- migliorare i servizi pubblici;
- migliorare le infrastrutture di accoglienza turistica;
- organizzazione di eventi attrattivi (culturali e spettacolari)
- lo sportello per Informazione e Accoglienza Turistica, spesso indicati semplicemente Infopoint, dove i turisti trovano operatori qualificati che forniscono supporto/informazioni su servizi, alloggi e trasporti. Dove i Visitatori troveranno: materiale pubblicitario, libri di Trani e della Puglia; l'elenco delle guide con i rispettivi numeri telefonici o dei ristoranti e B&B,ecc. Finalmente all'altezza di una città turistica
- un ampio posteggio a pagamento per i pullman che arrivano a Trani, per gite di un giorno. Il parcheggio per pullman dovrà essere situato in un'area periferica, per decongestionare il centrostorico.