Movimento Etica & Politica insiste:
Il Movimento Etica & Politica insiste: "Accesso agli atti per le nomine ad personam"

Da chiarire la procedura di individuazione dei componenti dei seggi elettorali

Trani - mercoledì 3 dicembre 2025
La scorsa settimana abbiamo protocollato l'accesso agli atti in merito alla procedura di individuazione dei componenti dei Seggi Elettorali, perché nonostante i Consiglieri Comunali su tale questione stiano "giocando a nascondino", metaforicamente e fisicamente, noi siamo e saremo presenti.

Argomento che, si badi bene, non è una mera recriminazione ma una questione di principio, perché non ci devono essere Cittadini privilegiati. Rivendichiamo la necessità che l'Amministrazione Comunale debba sempre agire con imparzialità, trasparenza e garantendo la pari opportunità a tutti gli appartenenti la propria Comunità.

E non ci importa se in questi giorni la Maggioranza non stia neanche riuscendo ad "unirsi per pura addizione", ci interessa che il Sindaco Bottaro ha dato la propria parola sull'approvazione in Consiglio Comunale di un regolamento per evitare lo squallido "mercimonio" delle ultime nomine "di persona personalmente". Ci aggiorniamo, ma non saremo "Assenti".
  • Etica & Politica
