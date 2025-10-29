Scrutatori, tutto tace a Trani: Etica e Politica insiste su trasparenza e criteri oggettivi

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Etica e Politica Trani. «Noi, coerentemente e testardamente! Durante la seduta dell'ultimo Consiglio Comunale sulla mozione presentata dal Movimento 5 Stelle per la selezione di scrutatori con criteri trasparenti e oggettivi, dando priorità a disoccupati e studenti e offrendo un costante ricambio, il Sindaco Bottaro, concorde sulla questione, chiese e ottenne il rigetto momentaneamente della mozione per poter procedere ad una consultazione in commissione consiliare di tutti i capigruppo.



Bene, ad oggi, con l'inizio della campagna elettorale per Elezioni Regionali previste il 23-24 Novembre p.v., registriamo solo l'avviso pubblico con il quale il Comune di Trani chiede la preventiva disponibilità dei propri elettori, sebbene non iscritti nell'Albo degli scrutatori, ad essere inseriti in un apposito elenco aggiuntivo e a subentrare nell'esercizio delle funzioni di componente di seggio, comprese quelle di presidente, in tutti i casi di improvvisa vacanza di quelli originariamente nominati presso gli uffici sezionali.



Quindi, mentre il Comune di Bisceglie giovedì 30 ottobre procederà ad effettuare le operazioni di estrazione per la nomina degli scrutatori che opereranno nei seggi durante le prossime consultazioni regionali, a Trani tutto tace sui criteri di nomina.



Noi, coerentemente e testardamente, continuiamo a ribadire che bisogna evitare la scelta con nomina diretta degli Scrutatori, ritenendolo un criterio Eticamente discutibile, oltre che trascurare l'applicazione di un elemento fondamentale: "l'individuazione degli Scrutatori debba essere effettuata in conformità ai principi di imparzialità, trasparenza e pari opportunità".



Chissà cosa ne pensano i Candidati alla Regione….».