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Etica&Politica sospende le attività in vista delle elezioni: “Il voto ha un valore”

Stop fino a giugno per rispetto della campagna elettorale

Trani - lunedì 30 marzo 2026 13.45 Comunicato Stampa
Lo scopo della nostra Associazione è quella di fare "Politica" e di essere da stimolo su alcune questioni, vedi nomina scrutatori e imposta di soggiorno, la partecipazione democratica dei Cittadini con l'attivazione della Consulta dei Giovani, del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi e della Consulta del Terzo Settore, nonché il nostro impegno nella recente consultazione referendaria per le ragioni del NO.

Pertanto, in rispetto dei Principi enunciati nel Ns. Manifesto fondativo, comunichiamo che le attività di Etica&Politica si interromperanno fino a giugno prossimo, in considerazione che "la campagna elettorale" per le Amministrative oramai è già iniziata.

Resta in programma la sola presentazione del libro "Capitalismo Feroce" per il 23 aprile p.v., avendo preso impegno con l'autrice e considerato che l'argomento è di interesse generale.

Per quanto riguarda le elezioni Comunali, facciamo un appello ai Ns. Concittadini a recarsi numerosi alle urne ed esprimere la propria preferenza con "attenzione", perché il "Voto ha un valore" e non va regalato al primo Candidato che passa.

Noi ci asterremo da fare campagna elettorale, anche se come semplici Cittadini-Elettori guarderemo con attenzione a quei Candidati che nel loro "pantheon politico" annoverano i nostri stessi punti di riferimento, come i Presidenti Sandro Pertini e Aldo Moro nonché il Segretario Enrico Berlinguer.

Buon voto a Tutte e Tutti.
Elezioni Amministrative 2026
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Candidati Consigliere
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