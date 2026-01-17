Sanità
Sanità, Etica & Politica incalza: "PTA Trani, ora o mai più"
Appello a Sindaco e consiglieri regionali: "Basta sogni, servono atti concreti"
Trani - sabato 17 gennaio 2026 Comunicato Stampa
Sanità a Trani: riflettori puntati sul PTA. "Etica & Politica" chiama a raccolta le istituzioni. Con la nuova legislatura regionale appena avviata e una rappresentanza tranese mai così forte a Bari, il movimento "Etica & Politica" interviene nel dibattito cittadino con un appello perentorio. L'obiettivo non è inseguire "sogni irrealizzabili", ma pretendere il rispetto degli accordi già sottoscritti: il completamento del Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) e lo stop immediato al depauperamento di risorse e personale verso altri plessi.
L'Ufficio di Presidenza Etica & Politica Trani tl@
- AI Consiglieri Regionali - Ciliento Debora e Ferri Andrea
- Al Sindaco Bottaro Amedeo
- Alla Commissione Comunale (mista C.D. e C.S.) sulla Sanità e PTA
- in questa fase storica la nostra città è ben rappresentata nell'assise regionale;
- il Presidente Regionale Decaro Antonio ha voluto subito dare un segnale della sua attenzione al problema della sanità pubblica e al dramma delle liste di attesa;
- non è nostra intenzione elencare gli impegni presi in quel "famoso" documento;
- per nostra cultura etica nella politica non chiediamo la riapertura dell'Ospedale sapendo che è un sogno non attuabile.
un intervento pressante e autorevole sul neo eletto Presidente affinché il progetto sul PTA Trani venga completato per quanto sottoscritto e rispettato nei tempi dovuti.
Questo viene chiesto al fine di tutelare l'intera Comunità, revocando e/o impedendo lo spostamento di strumentazioni e del personale presso i plessi limitrofi, oltre all'impegno che quel documento, costato intermini di servizi ai Cittadini, venga realizzato totalmente.
Restiamo fiduciosi in attesa di atti concreti.
L'Ufficio di Presidenza Etica & Politica Trani tl@