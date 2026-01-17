Pta Trani
Sanità

Sanità, Etica & Politica incalza: "PTA Trani, ora o mai più"

Appello a Sindaco e consiglieri regionali: "Basta sogni, servono atti concreti"

Trani - sabato 17 gennaio 2026 Comunicato Stampa
Sanità a Trani: riflettori puntati sul PTA. "Etica & Politica" chiama a raccolta le istituzioni. Con la nuova legislatura regionale appena avviata e una rappresentanza tranese mai così forte a Bari, il movimento "Etica & Politica" interviene nel dibattito cittadino con un appello perentorio. L'obiettivo non è inseguire "sogni irrealizzabili", ma pretendere il rispetto degli accordi già sottoscritti: il completamento del Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) e lo stop immediato al depauperamento di risorse e personale verso altri plessi.

Di seguito il testo integrale della lettera aperta indirizzata al Sindaco Bottaro, ai Consiglieri Regionali Ciliento e Ferri, e alla Commissione Sanità:
LETTERA APERTA - Ora o mai più! - Bisogna farsi sentire.
  • AI Consiglieri Regionali - Ciliento Debora e Ferri Andrea
  • Al Sindaco Bottaro Amedeo
  • Alla Commissione Comunale (mista C.D. e C.S.) sulla Sanità e PTA
Illustrissimi, premesso che:
  • in questa fase storica la nostra città è ben rappresentata nell'assise regionale;
  • il Presidente Regionale Decaro Antonio ha voluto subito dare un segnale della sua attenzione al problema della sanità pubblica e al dramma delle liste di attesa;
  • non è nostra intenzione elencare gli impegni presi in quel "famoso" documento;
  • per nostra cultura etica nella politica non chiediamo la riapertura dell'Ospedale sapendo che è un sogno non attuabile.
VI CHIEDIAMO
un intervento pressante e autorevole sul neo eletto Presidente affinché il progetto sul PTA Trani venga completato per quanto sottoscritto e rispettato nei tempi dovuti.
Questo viene chiesto al fine di tutelare l'intera Comunità, revocando e/o impedendo lo spostamento di strumentazioni e del personale presso i plessi limitrofi, oltre all'impegno che quel documento, costato intermini di servizi ai Cittadini, venga realizzato totalmente.
Restiamo fiduciosi in attesa di atti concreti.

L'Ufficio di Presidenza Etica & Politica Trani tl@
  • Etica & Politica
