Servizio doposcuola per 84 minori: domande fino al 15 settembre

Da Palazzo di Città si informa la cittadinanza che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per accedere al servizio di doposcuola per l'anno scolastico 2023/2024. Le attività previste sono finalizzate al raggiungimento del successo formativo, a favorire l'integrazione scolastica e a soddisfare il fabbisogno delle famiglie particolarmente svantaggiate.Il servizio prevede interventi di monitoraggio e supporto scolastico, oltre che di sostegno pedagogico ed è rivolto a 84 minori residenti nel territorio di Trani di età compresa tra i 6 e i 14 anni compiuti.L'adesione comporta per il richiedente, ove ammesso, l'obbligo di partecipare a tutte le attività formative, compresi gli incontri che coinvolgeranno anche i genitori, organizzati di concerto con il Servizio Sociale Professionale del Comune di Trani. Le attività sono rivolte ai bambini/ragazzi normodotati e/o diversamente abili a bassa compromissione delle autonomie funzionali e/o con problematiche psico-sociali.Le domande dovranno essere presentate presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Trani, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00 ed il giovedì dalle ore 16:30 alle ore 18:00, entro il 15 settembre (ore 12).