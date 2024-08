"Sguardi": inaugurata a Trani la mostra di Silvia Tolomeo

"Sguardi", un'altra iniziativa artistica di successo targata Lacarvella. Ieri sera, venerdì 16 agosto, è stata inaugurata, infatti, la mostra di Silvia Tolomeo presso la sede di Via Mausoleo. Ad arricchire e rendere speciale l'evento, un'esibizione di arti marziali da parte dei Maestri biscegliesi di tao chi dell'Associazione Nei Jing.«Sono orgogliosa di essere qui, con Antonio Russo e gli amici dell'Associazione Lacarvella. Insieme – ha detto Silvia Tolomeo - siamo una fortezza. L'arte siamo noi. La mia esposizione si intitola "Sguardi" perché lo sguardo è tutto, ha qualcosa di speciale. Con esso possiamo esprimere i sentimenti più contrastanti: felicità, gioia, angoscia, tristezza, rabbia. Con lo sguardo possiamo far innamorare una persona».«Silvia – ha ricambiato Antonio Russo - è innanzitutto un'amica. Socia onoraria dell'Associazione ed in passato Presidente. Per noi è una grande occasione averla qui nella nostra sala di Via Mausoleo. I residenti – ha aggiunto Antonio - sono molto contenti delle nostre iniziative. Perché, di fatto, è una strada buia e abbandonata. Noi, forse inconsapevolmente, animiamo la zona, semplicemente facendo ciò che amiamo di più, la nostra passione, ovvero promuovere l'arte in tutte le sue forme».La mostra sarà visitabile in serata dalle 20 alle 21, fino a domenica 18 agosto.La cittadinanza è invitata.