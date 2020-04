Solidarietà contro il Covid-19: presente anche lo Juventus club di Trani

4 foto Juventus club di Trani

Anche lo Juventus club "Doc" di Trani intitolato al grande Alessandro Del Piero, fa sentire la sua voce e la sua presenza in questo periodo di difficolta' per tutti noi. A tal proposito emblematiche e significative sono le parole del presidente Alessandro Giangualano che abbiamo raccolto per i nostri lettori:"In un momento storico estremamente delicato e senza precedenti, il mondo intero e l'Italia in particolar modo, si sono trovati ad affrontare una situazione molto più grande di noi, una situazione che vede ogni giorno centinaia di vittime, colpendo soprattutto una generazione, quella degli anziani, che sembra interminabile. A ciò si aggiunga la problematica economica con una nazione praticamente ferma per cui tante persone si ritrovano letteralmente in ginocchio migliaia di persone."Il cuore dei tifosi juventini tranesi e' dunque pronto ad aprirsi nei confronti dei piu' deboli, infatti, continua Alessandro "in questa circostanza oggi noi, come associazione, abbiamo deciso di contribuire, nel nostro piccolo, all'acquisto di generi alimentari da destinare alle famiglie meno abbienti della nostra comunità locale. Abbiamo già fatto un primo carico e daremo la possibilità a tutti i nostri soci e NON di poter continuare a destinare cibo presso la sede di TRANI SOCCORSO con la quale è partita questa iniziativa". Il presidente ci tiene a sottolineare che l'iniziativa non ha, di fatto, colori "calcistici", in questo caso:"Ribadisco - sottolinea Giangualano - soci e NON, perché oggi la solidarietà non ha fazioni." Chiunque volesse aderire, potrà contattare il numero del club 347/728 7938; in tal modo verranno date informazioni più dettagliate sulle modalità di raccolta e conferimento beni.