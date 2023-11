Solidarietà, l'Acli di Trani promuove una raccolta di giocattoli per i bambini ricoverati in oncoematologia

Anche quest'anno il Circolo Acli "San Nicola Pellegrino" di Trani promuoverà la raccolta benefica di giocattoli da donare al reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari in previsione del Natale. Lo scorso anno questa iniziativa ha riscosso un successo clamoroso e inaspettato, manifestato dalla vicinanza dei media, dalle testate locali alle tv.Poter vedere i sorrisi sulle facce di bambini, che ogni giorno devono essere forti per affrontare la vita, non ha prezzo!Quest'anno il Circolo Acli mira ad ampliare il nostro progetto: arrivare ai bambini che vivono in condizioni di disagio economico, dando sostegno anche alle famiglie Donare giocattoli in beneficenza a coloro che sono meno fortunati è un gesto di solidarietà e di amore in piena sintonia con quello che è lo spirito di questa Santa festività.L'evento si terrà il 10 dicembre dalle ore 18.00, nell'auditorium della parrocchia "San Magno" Vescovo e Martire e prevede una serie di attività e spettacoli che porteranno la curiosità di oltre 600 persone.II pubblico potrà godere di esibizioni canore dei bambini della Direzione Didattica Circolo Mons.Petronelli Trani e di banchetti degustativi natalizi per la gioia dei più grandi. Durante la serata ci sarà anche un video messaggio realizzato dal reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari, a cui è volta la raccolta.Al culmine delle esibizioni previste, si esibiranno gli ospiti direttamente da Mudù: Uccio de Santis, Umberto Sardella e Antonella Genga.