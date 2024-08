Sosta a pagamento, pubblicata la gara per l'affidamento del servizio a privati

«In un caldo giorno di agosto, nel silenzio degli uffici comunali, quando tutti sono a prendere il sole in vacanza, oppure a pensare a chi sarà il candidato Sindaco o alleanze future, ecco che zitto zitto viene allo scoperto quello che si è sempre pensato, ovvero la volontà di cedere la sosta a pagamento ai privati, con un importo a base d'asta di 983 mila euro dal 2024 al 2026»: lo afferma Vito Branà, capogruppo consiliare del M5S Trani.«Il Sindaco prima dei lavori della Stazione disse che era necessario il partner privato perché doveva sistemare a sue spese quel rudere. Poi quando abbiamo finanziato il rudere con i fondi del PNRR disse che la sosta sarebbe rimasta in mani pubbliche.Poi con ulteriori 1 milione di euro di soldi dei cittadini di Trani si stava parlando di cedere la sosta ad Amiu perché Amet non poteva più tenerla... E adesso? È uscito allo scoperto! Complimenti alla trasparenza e alla presa in giro....Ai privati daremo anche il parcheggio della Stazione sistemato per metà anche con i soldi dei tranesi...Bella mossa! Un affarone ha fatto la città di Trani...Grazie Sindaco, grazie Amministrazione e grazie ai Tranesi con l'anello al naso».