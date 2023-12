Stasera il "Tombola show di Franco Marra" al teatro Mimesis con musica, racconti e intrattenimento

Oggi , giovedì 21 dicembre 2023, il Teatro Mimesis ospita Franco Marra in Franco Marra TOMBOLA SHOW.Intrattenimento, musica in compagnia di Lino Albanese, poesie, racconti di natale e soprattutto si giocherà a tombola.*Posto unico numerato – Ingresso libero*Posti limitati, poltrone assegnate in ordine di prenotazione.Porta ore 20.00 – Inizio ore 20.30Teatro Mimesis, via Pietro Palagano, 53 - TraniLa prenotazione è obbligatoria al n. *346 825 9618*