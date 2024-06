Stasera la processione di San Nicola il Pellegrino. Il percorso

Oggi Trani festeggia San Nicola il Pellegrino. Alle 19 nella basilica Cattedrale si svolgerà la solenne celebrazione presieduta dall'Arcivescovo d'Ascenzo. Alle 20 è in programma lo svolgimento della Solenne Processione con il seguente itinerario: Cattedrale, via Beltrani, via Accademia dei Pellegrini, Via Fra Diego Alvarez., Piazza Gradenigo, Corso V. Emanuele, Via Marsala, via Mario Pagano, piazza Libertà, via Ognissanti, via Prologo (breve sosta per Benedizione davanti alla Chiesa di San Nicolino) e a seguire via La Giudea, Piazza Scolanova, Via Sinagoga, Via Beltrani, Piazza Duomo Cattedrale dove la Processione avrà termine.