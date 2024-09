La seconda sinassi dei Santi italo-greci si festeggia a Trani con San Nicola il Pellegrino

La nostra Chiesa locale si prepara ad accogliere un evento ecclesiale ed ecumenico promosso a Trani nei giorni 12 e 13 ottobre 2024 dalla Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia, la quale - al fine di preservare la memoria e la eredità spirituale e culturale di tanti Santi dell'Italia Meridionale, la cosiddetta "Magna Grecia", e che hanno irrigato queste terre con la loro vita, spiritualità e molti di questi col martirio - ha istituito la festa della "Sinassi di Tutti i Santi della Magna Grecia", conosciuti nelle fonti storiche come Santi Italogreci o Italioti. Tutti i Santi riconosciuti dalla Arcidiocesi d'Italia (vissuti prima o dopo la data convenzionale del 1054, come data del grande Scisma tra Oriente e Occidente) e che hanno vissuto in queste terre, con una coscienza di appartenere tanto al Patriarcato di Costantinopoli quanto a quello di Roma, vivendo la dimensione spirituale dell'Oriente Cristiano, sono stati raccolti in questa "Sinassi dei Santi della Magna Grecia". La prima Sinassi si è tenuta nell'anno 2023 in Calabria, particolarmente a Seminara e a Reggio Calabria, e si è festeggiato un grande Santo della Chiesa indivisa, San Fantino il Vecchio. Per felice coincidenza, si è pensato di dedicare la seconda Sinassi alla figura di San Nicola il Pellegrino, che nella sua assoluta adesione a Cristo non vive alcuna "divisione" della Chiesa, e può giustamente essere un esempio per le nostre Chiese di oggi. In allegato il programma dei giorni 11-12-13 ottobre 2024. L'Arcivescovo Leonardo ha incaricato la Commissione pastorale sul Santo patrono Nicola il Pellegrino di seguire la preparazione dell'evento e favorire la partecipazione di tutte le componenti ecclesiali, particolarmente nella Città di Trani.