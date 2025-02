Il 2 marzo una giornata per la promozione del culto di San Nicola il Pellegrino

Una giornata cittadina per la promozione del culto al Santo patrono Nicola il pellegrino, domenica 2 marzo 2025. Anche quest'anno la zona pastorale di Trani dedica una domenica a San Nicola il pellegrino: si parlerà del Santo nelle Celebrazioni Eucaristiche, si diffonderanno materiali per la conoscenza della sua storia e a conclusione della giornata, nella parrocchia S. Chiara, si eseguirà un Oratorio musicale composto dal M° Gianpiero Grilli. La Commissione pastorale che si occupa di promuovere le iniziative sul Santo del Kyrie, ha scelto per quest'anno pastorale il tema "pellegrini con il Pellegrino" per raccordare il culto a S. Nicola con il tema del Giubileo 2025. Nell'anno pastorale saranno promosse diverse iniziative culturali, spirituali, ecumeniche e artistiche in occasione della festa liturgica del 2 giugno e della festa patronale dal 1 al 4 agosto.