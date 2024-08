Ricollocata e benedetta l'edicola a San Nicola il Pellegrino in Via Rodunto

Nel pomeriggio del 2 agosto, su iniziativa di un gruppo di devoti, è stata ricollocata e benedetta in Via Rodunto una edicola dedicata a San Nicola. "Le edicole – hanno spiegato, accuratamente, i promotori – vogliono essere un segno, un punto di riferimento per una comunità di fedeli. Anticamente, in Via Rodunto già esisteva un dipinto con l'immagine di San Nicola. La ricollocazione di un'edicola, proprio nei giorni della Festa Patronale, vuole testimoniare l'affezione, non già di un gruppo di devoti, ma dell'intera Città di Trani al suo Santo Patrono".Un plauso va sicuramente ai devoti, in primis"Questa edicola – ha dichiarato, quasi commossa, l'Assessore– è il valore aggiunto per un centro storico che abbiamo restituito alla Città rendendolo finalmente area pedonale. Trani è una città consacrata all'accoglienza. In questo meraviglioso centro storico, che si caratterizza per il suo pluralismo religioso, da oggi sarà possibile contemplare un'edicola a San Nicola il Pellegrino. Il nostro stare qui, insieme, rappresenta il vero senso di questa festività"."Se tutti i concittadini dedicassero cinque minuti, - ha detto lo storico corniciaio- non di più, anche solo cinque minuti al giorno alla Città, Trani sarebbe la città più bella del mondo". "Il centro storico – ha aggiunto, con un pizzico di orgoglio,Presidente del Comitato Feste Patronali - è vissuto giornalmente anche da moltissimi turisti. Questa edicola permette di dare uno sguardo al Santo Protettore, San Nicola, il Santo della misericordia e dell'unione dei cristiani".Un momento intimo ma particolarmente intenso nei giorni della Festa Patronale, un autentico e sincero gesto di devozione per celebrare il 930° anniversario dalla venuta di San Nicola, un anniversario importante per la Città e che i cittadini tranesi custodiscono nel cuore.