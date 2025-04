Strategie urbane, online il questionario di rilevazione

Martedì 15 aprile alle ore 16.30 nella sala Tamborrino del Comune di Trani è in programma l'inizio della fase di consultazione pubblica finalizzata alla preparazione ed elaborazione di una strategia territoriale urbana per interventi di rigenerazione urbana da candidarsi nell'ambito del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, Priorità 9 "Sviluppo territoriale e urbano", Azione 9.1 "Strategie urbane" e Azione 9.2 "Interventi di miglioramento della capacità amministrativa".In vista di questo incontro è on line un questionario di rilevazione dei fabbisogni per la definizione della strategia urbana territoriale del polo di Trani. Il questionario (disponibile qui) ha l'obiettivo di raccogliere informazioni utili alla definizione della Strategia Urbana Territoriale e del relativo ambito di riferimento.Il processo di animazione territoriale prevede il coinvolgimento attivo di tutti i portatori di interesse per garantire un processo partecipativo efficace e continuo nelle fasi di attuazione, gestione, monitoraggio e valutazione della strategia. E' intenzione dell'Amministrazione avviare questo processo partecipativo per coinvolgere attivamente la popolazione locale al fine di co-progettare un pacchetto di soluzioni integrate da candidare nella Strategia Urbana Territoriale. I temi di indagine riguarderanno la rigenerazione delle aree urbane attraverso interventi di recupero a livello di infrastrutture e servizi nel rispetto della sostenibilità ambientale con azioni volte all'inclusione sociale e lotta alla povertà, la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e la valorizzazione dell'offerta turistica innovativa e sostenibile.La misura regionale a cui l'Ente intende accedere si rivolge alle aree urbane individuate per l'attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile (sulla base dell'indicatore 'degree of urbanisation') tra cui quella di Trani. La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 105.646.944,00, di cui € 102.213.418,00 a valere sull'Azione 9.1 e € 3.433.526,00 a valere sull'Azione 9.2.