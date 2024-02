Successo per la presentazione di casa Bovio nell'ambito di "Luoghi comuni"

Conclusa in serata la presentazione dell'iniziativa della Regione Puglia "Luoghi Comuni" per il finanziamento di un progetto sulla "Casa Natale di Giovanni Bovio". Ad oggi sono circa 160 gli spazi candidati in tutta la regione di cui più della metà sono già stati restituiti alle comunità ospitando progetti di innovazione sociale (biblioteche, spazi di aggregazione musei, laboratori urbani…).Nella fase iniziale di candidatura del bene la nostra amministrazione - dichiara Luca Morollo - ha manifestato la volontà di agevolare processi di trasformazione della città e di promozione della della cultura.Alla presentazione, tenutasi presso Palazzo Beltrani, hanno preso parte tante ragazze e ragazzi che hanno manifestato il loro enorme interesse per l'iniziativa.Spetta a loro ora riempire di contenuti una struttura nel cuore del nostro centro storico costituendo un laboratorio culturale che possa rappresentare un'alternativa per la città e per i giovani.Un grazie speciale al Sindaco Amedeo Bottaro, al Dirigente Alessandro Attolico e agli uffici nelle persone di Valeria Rinaldi, Attilio Piccarreta e Raffaella Della Cananea. Grazie anche ad Arti e Luca Langella.